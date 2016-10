Gladson reafirma inocência e quer pressa na investigação da Lava Jato contra o PP

O senador Gladson Cameli considerou extremamente positivo para ele o fatiamento das investigações e dos inquéritos sobre o envolvimento de políticos na Lava Jato. O senador acreano afirmou que seu desejo é que essa determinação do ministro Teori Zavascki, a pedido da Procuradoria Geral da República possa apressar a solução final deste caso que, diz, ter certeza que implicará em sua completa absolvição.

“Quem não deve não teme”, diz o senador Gladson, que ainda hoje fará pronunciamento no Senado pedindo pressa nas investigações. Gladson Cameli diz que “não devo nada, não recebi dinheiro ilícito. As doações de campanha foram todas declaradas e aprovadas pelo TSE, da mesma forma que aconteceu com o governador Sebastião Viana. A diferença é que o meu pedido de arquivamento não andou. O que aconteceu com o Sebastião Viana vai acontecer comigo, com mais rapidez a partir de agora”.

O SRF acatou pedido da PGR para fatiar as investigações de políticos da Lava Jato em quatro inquéritos, um para o PMDB da Câmara, outro para o PMDB do Senado, outro para o PT e outro para o PP, quando 30 nomes ligados ao partido, citados em delações, serão avaliados.

Gladson Cameli reafirma estar tranquilo que tudo será esclarecido o mais rápido possível. “O que tem contra mim é uma acusação de uma pessoa que citou meu nome por causa de 100 mil reais, um reconhecido criminoso que tenta manipular os fatos para escapar dos crimes que cometeu. Me reuni com meus advogados que acreditam que vai ser muito mais rápido provar minha inocência. Meus adversários não têm nenhum motivo para comemorar”, disse.