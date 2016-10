3ª Techweek tem início no Campus Rio Branco

Na quarta-feira, 05, ocorreu a abertura da III Semana de Informática do IFAC, a Techweek que este ano tem como tema “Startups: Semeando Ideias Tecnológicas”. A cerimônia de abertura teve a presença de autoridades e o público composto de estudantes e professores. O evento acontece até o dia 08 de outubro no Campus Rio Branco e tem a participação de alunos de várias instituições de ensino além dos campi do IFAC como os vencedores da Startup Juruá do Campus Cruzeiro do Sul.

A Techweek é promovida pela Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal do Acre e tem o objetivo de disseminar conhecimentos sobre temas atuais relacionados às áreas de Ciência da Computação e Informática. Além disso, a Techweek visa consolidar a formação acadêmica e profissional dos docentes, discentes e profissionais dessas áreas.

A programação terá palestras, minicursos, duas sessões do Cinetic e o 1º Campeonato de CS-GO. Além disso, pela primeira vez o IFAC abrigará uma das edições do Hackathon, a maratona de 24 horas de programação de softwares promovida pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Sect) em parceria com o Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e as instituições de ensino superior.

Durante a cerimônia de abertura, o coordenador da 3ª edição da Techweek, professor Rodrigo Silva Souza agradeceu o apoio na realização do evento. Ele ressaltou a oportunidade que os estudantes têm de colocar suas ideias em prática. “Hoje a gente tem a ideia e a gente quer fazer virar realidade. Então a ideia maior de fazer esse evento é isso, estimular vocês a criarem uma ideia e executarem ela”, afirmou.

O pró-reitor de Extensão, Fábio Storch falou sobre o sucesso que a Techweek obteve desde sua primeira edição, em 2014, quando era a semana acadêmica do curso de Sistemas para Internet. “A Techweek trouxe um resultado tão positivo para o IFAC que se tornou a Semana de Informática do Instituto Federal do Acre”, contextualizou. “De 2014 a 2016, a Techweek já chegou a quase 2 mil participantes. Esse é um retorno significativo não só para a nossa comunidade interna, mas para os estudantes de outras escolas que participam dos nossos minicursos, pessoas de fora que vem conhecer a nossa instituição e nossos colaboradores que ministram palestras”, concluiu o pró-reitor.

Além do pró-reitor, a mesa de honra foi composta pelo diretor geral do Campus Rio Branco, Wemerson Fittipaldy, pelo representante do Sebrae, o consultor Fábio Ortiz e pelo coordenador da 3ª edição da Techweek, Prof. Rodrigo Silva Souza.

Programação – Entre os eventos programados para a 3ª Semana de Informática do IFAC, estão duas sessões do Cinetic, o Hackathon do IFAC, a partir do dia 07 e o 1º Campeonato de CS-GO no sábado, dia 08. Entre as palestras os participantes poderão assistir a “Os 10 passos para criar sua startup” com o consultor do Sebrae, Fábio Ortiz e “Introdução à Robótica” com Érika Bezerra do Instituto Federal do Amapá. Os minicursos oferecidos abordam temas de empreendedorismo e de tecnologia.