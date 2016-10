Governo convoca candidatos para entrevista do concurso da Polícia Civil

As secretarias de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e de Polícia Civil (SEPC) tornam público o edital com a convocação para a entrevista pessoal do concurso para perito criminal e perito médico-legista, do quadro da Civil.

O candidato deverá chegar com antecedência de 10 minutos do horário agendado para sua entrevista. Será considerado inapto, quem não comparecer a essa etapa da seleção.

As entrevistas serão realizadas no dia 23 de outubro na Escola Estadual José Rodrigues Leite, situada à Rua Benjamin Constant, 493 no Centro de Rio Branco.

Edital nº 030 – Convocação para entrevista pessoal