PRF-AC realiza atividade em homenagem ao Dia do Idoso

Em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, a Polícia Rodoviária Federal no Acre promoveu na quarta-feira (05) uma programação especial em homenagem aos pais e mães de servidores da instituição. O objetivo do evento foi chamar a atenção das pessoas da terceira idade para o envelhecimento com saúde e qualidade de vida. O encontro foi pensado pelos coordenadores do Programa de Saúde do Servidor da PRF-AC, o Prosserv.

De acordo com o coordenador do programa, Inspetor Juscelino Holanda, a ideia é desmistificar alguns rótulos do envelhecimento e contribuir na construção de uma sociedade com maior inclusão à pessoa idosa. “Fizemos um dia festivo para as pessoas da melhor idade, pois entendemos que elas contribuíram e contribuem muito para o nosso desenvolvimento. São pessoas sábias, experientes, que tem muito para nos ensinar. Foi uma grande honra para todos nós, uma homenagem mais do que merecida”.

O evento começou com uma palestra do Superintendente da PRF no Acre, Inspetor Nelis Newton, que deu boas-vindas aos participantes e fez uma apresentação sobre a instituição, sua história e atribuições. “Estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui na Polícia Rodoviária Federal. Sempre estaremos de portas abertas para recebê-los”, afirmou Newton. Em seguida, policiais convidados ministraram palestras sobre temas como direito dos idosos, importância da atividade física na terceira idade, prevenção de quedas, saúde bucal, farmacologia e saúde mental.

O PRF Fabrício Bianchi falou sobre os direitos da pessoa idosa à luz do Estatuto do Idoso. “Esperamos com isso promover uma base de conhecimento acerca dos direitos e anseios das pessoas idosas e alertá-las para os inúmeros direitos que muitos ainda desconhecem”, explicou.

De acordo com o PRF Viana Vitorino, manter atividades físicas é essencial para ter uma velhice saudável. “É importante se preparar para a nova rotina produtiva depois que chegamos aos 60 anos, mantendo uma vida ativa, com exercícios físicos e o convívio social de familiares e amigos. Cuidar do corpo, das articulações, é fundamental para a qualidade de vida”, afirmou durante o evento.

Idosos e servidores elogiam iniciativa e agradecem oportunidade

Para muitos servidores esta foi a primeira oportunidade que tiveram para mostrar o local de trabalho aos familiares e ainda por cima homenageá-los. Com 22 anos de PRF, o Inspetor Marcello Martins destacou o empenho de todos que colaboraram na realização do evento. “Nesses anos todos de polícia posso dizer que foi a primeira vez que minha mãe visitou o local em que trabalho e que passei boa parte da vida. Foi muito gratificante”. A mãe do servidor, dona Maria Edith, de 71 anos, e a sogra, Edinilza de Souza, de 72 anos, também elogiaram o encontro. “Aprendi muito aqui. São assuntos importantes para os idosos, como a prevenção de acidentes e cuidados com a saúde mental. Foi ótimo”, disse Maria Edith. “Fiquei muito feliz com o convite, as palestras foram muito boas e a homenagem aos idosos foi linda. Agradeço muito a PRF por nos proporcionar esse momento”, completou Edinilza de Souza.

Há 12 anos na PRF, o servidor André Lima trouxe os pais para o encontro e afirmou que eles ficaram satisfeitos e orgulhosos. “Pela primeira vez pudemos mostrar a instituição aos nossos pais. Meu cargo de PRF é uma conquista deles também. Parabéns a todos que possibilitaram essa homenagem”. Os pais de André, Valentim Lima Neto e Tereza Ferreira Lima, ambos de 62 anos, não esconderam a empolgação. “Os palestrantes demostraram grande conhecimento dos assuntos abordados. Gostamos muito da abordagem sobre o Estatuto do Idoso. Tanto que sugerimos um próximo evento já, com maior carga horária e a inclusão de outros assuntos como nutrição, por exemplo”, pediu Valentim.

Quase um terço da população será idosa

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), até o ano de 2046 a população brasileira com mais de 60 anos vai representar mais de 30% do total, passando dos 23 milhões para 64 milhões. Se esses dados se confirmarem o Brasil se tornará uma nação de idosos.