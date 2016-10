Estrada de Contorno de Brasileia será licitada este ano

O governo do estado liberou por doação ao DNIT o projeto da obra do contorno de Epitaciolândia e Brasileia, que vai tirar o tráfego pesado da estrada do pacífico de dentro das cidades. A obra já tem recursos de R$ 60 milhões assegurados por emenda da bancada federal e inclui uma ponte de mão dupla sobre o rio Acre.

Intensamente desejada pela população a obre será viabilizada e deve ser licitada até o fim deste ano.

O senador Gladson Cameli elogiou, ontem, a decisão do governador Tião Viana de fazer a doação do projeto do DNIT, o que vai viabilizar a execução da obra, que mostra o esforço conjunto da bancada acreana em prol do estado.