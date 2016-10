PM prende homem que cultivava pé de maconha em Brasiléia

Douglas Araújo do Nascimento (18) foi preso na madrugada desta sexta-feira, 07, por homens do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), após atendimento de ocorrência de violência doméstica. O fato ocorreu na Rua Major Antônio de Almeida, no município de Brasiléia. No quintal da residência foi apreendido o pé de maconha.

Segundo os policiais, eles foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, uma adolescente de 14 anos, informou à guarnição que o seu companheiro, sob influência de substância entorpecente, havia lhe agredido e logo em seguida se evadido. Os militares, diante das características do autor, realizaram patrulhamento nas proximidades e conseguiram prender Douglas Araújo. Na delegacia a adolescente informou que seu companheiro cultivava em sua residência um pé de maconha. A guarnição imediatamente se deslocou ao endereço, onde foi localizada a planta de aproximadamente 1 metro e 20 centímetros de altura. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Brasiléia para ser indiciado pelos crimes de violência doméstica e pelo cultivo de planta destinada a produção de entorpecentes.