Projeto Brigada Jovem é implantado em escola do 2° Distrito da capital

Alunos da escola estadual Santo Antônio II, localizada no ramal Areacre, vila Belo Jardim, tiveram na manhã de quinta-feira, 06, a aula inaugural do projeto Brigada Jovem.

A ação é uma complementação educacional visando levar aos participantes conceitos éticos, morais, religiosos, cívicos e militares. É uma parceria entre Polícia Militar, escola, igreja e a família.

“É um trabalho nos parâmetros dos projetos sociais da PM, que visa alcançar estudantes de 12 a 17 anos, faixa etária que, historicamente, estão mais vulneráveis, e mais propensos a se tornar usuários de drogas”, disse o responsável pela iniciativa, major Denílson.

Ainda de acordo com o oficial, o projeto busca restaurar princípios éticos e morais na sociedade, procura também preparar o jovem para o mercado de trabalho. Além de desenvolver um bom caráter aos adolescentes para que eles sejam cidadãos melhores e honestos.

“O estudo ainda é a melhor oportunidade que temos para ter uma vida melhor. Tenho exemplo de pessoas da nossa época, optei pelos estudos e eles não, e hoje eles estão nas bebidas, drogas, e outros já não estão mais entre nós por conta das decisões que tomaram”, afirmou Raimundo Nonato, representante da escola Santo Antônio II.

Brigada Jovem

É uma parceria da Polícia Militar, por meio do Comando do 2° Batalhão com as escolas e igrejas, com duração média de quatro meses. De acordo com tenente-coronel Bino, o objetivo é implantar o projeto em outras comunidades do 2° Distrito, como por exemplo Cidade Povo e região da Vila Acre ainda este ano.