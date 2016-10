Detran alerta sobre envio de mensagens falsas por e-mail

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) alerta para mensagens falsas que circulam na internet e contêm informações erradas sobre multas, suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e leilão de veículos, confundindo os cidadãos.

O órgão informa que nunca envia e-mails desse tipo e que a comunicação é feita apenas pelos Correios.

O conteúdo induz o destinatário a clicar em documentos anexados que indicariam, supostamente, os detalhes das infrações cometidas, porém, essas mensagens geralmente contêm vírus que podem danificar computadores e dispositivos móveis como tablets e smartphones.

Além disso, os vírus eletrônicos podem copiar dados pessoais, como endereço, número de documentos e senhas de acesso a sites, inclusive de bancos.

Por isso, ao receber e-mails suspeitos, os cidadãos não devem abrir arquivos anexados ou clicar em links.

Fernanda Monteiro, servidora do Detran, recebeu um desses e-mails. Por já saber que se tratava de um golpe, apenas apagou a mensagem, mas aproveitou para alertar amigos e parentes.

“A gente sabe que quem utiliza a internet está sempre propício a esse tipo de fraude. Então temos que ter cautela, e na dúvida de que se é ou não um vírus ou alguém tentando roubar dados, é melhor averiguar antes de abrir”, alerta Fernanda.

Há também os e-mails que se referem a uma notificação de que o veículo do cidadão está prestes a ir a leilão, supostamente realizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

A mensagem tem um boleto anexado com a suposta dívida que deve ser quitada para que o veículo não seja leiloado. Também se trata de um link duvidoso, que pode conter vírus, e não deve ser aberto.

“O Denatran, órgão máximo executivo de trânsito do país, não realiza leilão de veículos. Quando o veículo é destinado a leilão, o proprietário é notificado via Correios e tem prazo para reavê-lo. Caso não se pronuncie, ele é notificado por edital no Diário Oficial do Estado e no portal do Detran”, explica a diretora de operações do Detran Shirley Torres.

Meios utilizados pelo Detran para se comunicar com o cidadão

Vale lembrar que o Detran só envia e-mails para responder a manifestações enviadas pelos cidadãos aos seus canais oficiais de atendimento, como a ouvidoria e as redes sociais.

“Temos também os resultados das defesas prévias de multa, que são encaminhados via e-mail caso o cidadão faça essa opção no momento em que vai dar entrada ao processo”, informa Shirley.

Fora essa situação, toda comunicação do órgão com os condutores e proprietários de veículos é realizada apenas por correspondência enviada pelos Correios ao endereço de cadastro no Detran.