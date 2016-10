Banco Mundial visita o Acre para tratar de investimentos em piscicultura

O governador Tião Viana recebeu na noite de quinta-feira, 6, representantes do Banco Mundial.

A equipe de projetos do banco está no Acre para conhecer, principalmente, o projeto de piscicultura do estado, prestando consultoria da gestão da cadeia produtiva e analisando suas possibilidades de expansão.

Em sua gestão, o governador Tião Viana tem procurado o desenvolvimento de cadeias produtivas que sejam capazes de trazer desenvolvimento econômico e social, respeitando o meio ambiente.

A piscicultura é hoje uma dessas principais apostas, e o investimento no setor, essencial para sua consolidação.

O governo já construiu mais de cinco mil tanques comunitários em todo o Acre. Agora, planeja novos investimentos para alta produção de pescado, como o projeto da Baixa Verde, envolvendo 230 famílias da comunidade, que está sendo feito para atender a demanda do complexo de piscicultura Peixes da Amazônia.

Ditmar Zimarth, representante do Banco Mundial, conta que a instituição está estudando os modelos produtivos do Acre e seus objetivos econômicos, além de discutir o modelo de gestão.

“Estamos conhecendo as propostas e contribuindo para qualificar o investimento que está sendo proposto, minimizando os ricos de que esse projeto venha a ter problemas de gestão e implantação, e propondo ações complementares que visam melhorar a estrutura da cadeia produtiva no estado”, conta Zimarth.

O secretário de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Sibá Machado, esteve presente ao encontro.

“Temos que agradecer a atenção do banco, porque está acreditando nesse portfólio de desenvolvimento do estado, aplicando, principalmente, na nossa produção agroindustrial”, ressaltou.