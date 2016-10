Operação “Impactus” da Polícia Civil prende nove pessoas

A Polícia Civil deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira, 07, mais uma etapa da “Operação Impactus” para cumprimento de 25 medidas judiciais em bairros da capital. A apresentação do balanço da operação foi realizada às 10h00min horas na Delegacia de Flagrantes (DEFLA) com nove pessoas presas, além de droga, dinheiro e eletroeletrônicos apreendidos.

Durante a ação foram presos: Wilke Santos da Silva, 29, Jardel da Silva Pinto, 20, Francisco Anderson de Lima Martins, 21, Elias dos Santos França, 28;,Maicon da Silva Monteiro, 22, Luciana Maria Gomes de Almeida, 41, Edilson Thiago da Silva Lima, 24, Dgerson Rufino Siqueira, 31, e Marcos Nascimento de Araújo, de 36 anos.

Oitenta agentes, 2 delegados e 4 escrivães de polícia participaram da operação, sendo empregado 30 viaturas, na execução das ordens judiciais. O foco da polícia é repressão à prática de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, receptação, estupro e homicídios.

As investigações da Operação Impactus tiveram início há três meses e é uma resposta do Estado a criminalidade.

“Estamos atentos para agir de forma pontual e célere, colocando atrás das grades, pessoas que tentam cometer ilícitos. As investigações continuam no sentido de identificar e extrair do seio da sociedade indivíduos com poder lesivo a coletividade”, disse o delegado Pedro Paulo Buzolin.