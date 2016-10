Prefeito Marcus Alexandre vistoria áreas afetadas pela chuva

As fortes chuvas dos últimos dois dias causaram transtornos em alguns pontos da cidade. Na quinta feira, o volume registrado em Rio Branco foi de 42 milímetros em apenas 50 minutos. Com isso, já nas primeiras horas desta sexta-feira, 07, o prefeito Marcus Alexandre visitou os pontos críticos para conferir os problemas ocasionados e as soluções já em andamento. Equipes da prefeitura realizavam serviços nos conjuntos Tucumã, Tangará e Esperança e bairro Wanderley Dantas.

No Tucumã, onde a Avenida Oeste ficou alagada, o trabalho começou cedo. Os homens e máquinas da SEMSUR e EMURB desobstruíram os dispositivos de drenagem das águas da chuva. Para aumentar a vazão, os canos de 40 centímetros de diâmetro dos bueiros serão substituídos por outros de 80, evitando novos transbordamentos.

O pastor professor Marcos José, da Igreja Batista Regular Moriá disse que não imaginava que o trabalho começaria tão rapidamente. “Às seis horas da manhã, as máquinas já estavam aqui e em seguida o prefeito Marcus Alexandre chegou. Tudo muito rápido. Agora não teremos mais problemas de alagamento na rua em dias de chuva”, explicou.

De acordo com o coronel George Santos, chefe da Defesa Civil Municipal, a previsão é de mais chuvas nesta primeira quinzena de outubro. O prefeito Marcus Alexandre destacou que o trabalho de desobstrução dos dispositivos de drenagem nos pontos críticos foi acelerado e que há equipes da SEMSUR e EMURB de plantão nos finais de semana para o caso de novos transbordamentos do sistema de drenagem de chuvas. “Eu estava em Brasília e cheguei de madrugada. Mas, logo que soube dos problemas já determinei as ações a serem tomadas. É hora de redobrar o cuidado com a manutenção da cidade e manter equipes de plantão para que os moradores tenham assistência de imediato em momentos como o de ontem, com uma grande chuva”.