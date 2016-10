TSE publica primeiros dados estatísticos de resultados das Eleições Municipais 2016

Já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) espaço com as informações estatísticas do primeiro turno das Eleições Municipais 2016, realizadas no último domingo (2). Organizado pela Assessoria de Gestão Estratégica do TSE, o espaço apresenta informações e dados estatísticos relacionados com as seguintes informações: número de cargos disputados – prefeito, vice-prefeito e vereador –, cor/raça, sexo, faixa etária, ocupação e partido.

Por exemplo, os cargos estão separados entre as cores/raças amarela, branca, indígena parda e preta. Também pelos sexos feminino e masculino. Nos dados por faixa etária, desde os 20 anos aos 100 anos ou mais para prefeitos e desde os 18 anos para os vereadores.

Já nas informações sobre ocupação, constam números envolvendo mais de 320 profissões. Por fim, a pesquisa pode ser feita pela quantidade de eleitos por partido político, em âmbitos nacional, regional, por unidade da Federação e municipal.

Acesse aqui a área de estatísticas de resultados das Eleições 2016.