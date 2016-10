Mundial Universitário de Futsal recebe voluntários da Ufac

Inscrições para programa de voluntariado dos JUBs-2016 já estão abertas

O reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, recebeu, nessa quarta-feira, 5, o presidente da Federação de Desportos Universitários Acreanos (FDUA), Sandro Melo. A visita foi um agradecimento à administração superior, que apoiou a participação de universitários acreanos no projeto de voluntariado do 15° Campeonato Mundial Universitário de Futsal, ocorrido este ano em Goiás.

Ao todo, 23 estudantes participaram do mundial que reuniu 22 seleções universitárias de 16 países diferentes, totalizando 484 pessoas, entre atletas e comissão técnica. Foram universitários dos cursos de Educação Física (bacharelado e licenciatura), Jornalismo, Medicina, Letras/Espanhol e Letras/Inglês que tiveram a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos na sala de aula. A Ufac garantiu o transporte terrestre de Rio Branco a Goiás aos estudantes.

“Esse foi o primeiro evento em que a Confederação Brasileira de Desporto Universitário [CBDU] adotou o projeto de voluntariado e foi ótimo. Ganhou a CBDU, que pode contar com o apoio dos universitários, não só da Ufac, em serviços de fisioterapia, recepção e guia, assessoria de imprensa etc”, disse Melo. “E ganhou o estudante, que voltou para casa com a bagagem cheia de experiência com um grande evento.”

De acordo com o presidente do Comitê Organizador do Mundial em Goiás, Lusimar Santos, o projeto de voluntariado chamou a atenção de universitários de todos os cantos do país. “Contabilizamos um total de 320 cadastros de interessados em se voluntariar. A experiência foi um sucesso tão grande que a CBDU resolveu tornar o projeto permanente”, destacou, referindo-se à recém-criada Diretoria de Voluntariado da CBDU. “Não podíamos deixar de destacar o papel da Ufac para a consolidação de mais esse passo de fortalecimento do desporto universitário no país”, acrescentou. “A presença dos voluntários do Acre foi fundamental.”.

A recém-formada Jamara Barbosa, que participou do mundial como voluntária pelo curso de bacharelado em Educação Física, foi convidada a ingressar na equipe da Diretoria de Voluntariado da CBDU.

Jogos universitários

Marcado para acontecer entre os dias 2 e 13 de novembro, na cidade de Cuiabá, a 64ᵃ edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) já contará com o programa permanente de voluntariado. Ao todo, serão selecionados 400 universitários de qualquer Estado do Brasil, de áreas como direito, comunicação, turismo, educação física e saúde. A CBDU oferecerá uniforme, certificado, alimentação e alojamento para os voluntários de fora de Cuiabá.

Para se inscrever no programa de voluntariado do JUBs, acesse cbdu.org.br/cadastro/voluntario e preencha o formulário. As vagas para inscritos de fora de Cuiabá são limitadas.