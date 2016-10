Crianças em tratamento contra câncer ganham brinquedos e cestas básicas

A governadora do Estado em exercício, Nazareth Araújo, participou da entrega de brinquedos e cestas básicas a crianças que estão em tratamento contra o câncer na manhã desta sexta-feira, 7, em Rio Branco.

A ação é realizada há quatro anos por um grupo de voluntárias chamado “As Madrinhas do Unacon”, em comemoração ao Dia das Crianças, marcado para este 12 de outubro.

Cerca de 100 crianças estão em acompanhamento na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), sendo 40 em efetivo tratamento e o restante em fase de monitoramento.

Algumas são do interior do estado, como Elane Vitória, de 10 anos, que luta há cinco contra a leucemia. Desde que descobriram a doença, ela e a mãe se mudaram de Cruzeiro do Sul para a capital.

“Tem sido um período complicado, mas eu tenho esperança. Ainda vamos superar toda esta fase difícil. E essas festas do Dia das Crianças ajudam muito para distrair, fazer com que elas esqueçam um pouco a doença”, contou Erlonilde de Souza, mãe de Elane Vitória.

As ações solidárias não ocorrem somente neste período do Dia das Crianças. Ao longo do ano, outros grupos fazem parte do cotidiano da Unacon.

A diretora da Unidade, Mirza Félix, relatou que existem voluntários que visitam o hospital para levar brincadeiras e momentos de distração aos pequenos pacientes.

“Precisamos fortalecer esse sentimento solidário em nossa sociedade. Eu agradeço a todos que ajudam, de alguma forma, a dar momentos de alento a essas crianças, nesta fase tão complicada que é o enfrentamento da doença”, destacou a governadora Nazareth Araújo.

De acordo com uma das madrinhas do Unacon, Carolini Jucá, o grupo acompanha as famílias de crianças que tratam contra o câncer, ao longo do ano.

“Além do enfrentamento da doença, muitas famílias têm dificuldades socioeconômicas. Então, nós arrecadamos cestas básicas, fraldas e outros itens necessários. Muitas famílias vão fazer tratamento fora do estado, e elas precisam muito da nossa ajuda”, relatou Carolini.

Outubro Rosa

A governadora Nazareth Araújo aproveitou o momento para chamar a atenção das mulheres neste mês de outubro, que é marcado pela luta contra o câncer de mama.

“Faço um apelo para que as mulheres realizem o autoexame, com o toque nos seios, e procurem o serviço de saúde. Quanto antes começar o tratamento, maiores são as possibilidades de cura”, ressaltou a governadora.