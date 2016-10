Perseguição termina com um preso e outro baleado

Segundo os policiais do giro, do Quarto Batalhão, eles estavam fazendo um patrulhamento na noite de sexta-feira 07/10, pelo conjunto Manoel Julião, quando se depararam com dois homens em uma motocicleta XTZ de placa NAA 8297, quando os dois homens perceberam a polícia saíram em fuga, os policias começaram a perseguir os acusados segundo informações dos policias.

O homem que estava na garupa da moto teria sacado uma arma e apontado para os policiais e que eles teriam ouvido quando o condutor da moto mandava que a garupa atirasse contra a polícia.

Já no conjunto Tucumã na rua Sul do Oeste, os dois homens teriam perdido o controle da moto vindo a cair, foi quando o garupa da moto apontou a arma contra os policiais que para ser defenderem atiraram contra a dupla.

O condutor da motocicleta de nome Antônio Lucas Araújo de 21 anos, foi atingido com dois tiros, um teria acertado a perna e outro no rosto.

Ele foi socorrido pelo SAMU e conduzido ao pronto socorro de Rio Branco, Já a garupa, Deumar Viera de Campos de 19 anos, foi preso e conduzido à delegacia central de flagrantes, segundo a polícia com a garupa os policias apreenderam uma arma de brinquedo.

Selmo Melo