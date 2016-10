Acre registra deflação no custo de vida em setembro

Sete unidades da federação tiveram deflação, com destaque para o Acre, onde os preços recuaram 0,58% em setembro. Os preços do leite, que subiam sistematicamente desde o início do ano, caíram 7,89%, gerando impacto de -0,10 ponto percentual no índice do mês, o mais expressivo impacto para baixo. De modo geral, no entanto, quem vai às compras rotineiramente em Rio Branco ainda não sentiu de fato a queda. “Uma coisinha ou outro caiu de preço, como o feijão que estava caríssimo, mas não estou vendo muita diferença não”, disse com exclusividade para A Tribuna Maria Nazário Xavier, que trabalha como secretária do lar nas Placas.

Em nível nacional, além das quedas dos preços setoriais, especialistas destacam que o cenário de crise também acaba influenciando no resultado geral, por causa da baixa demanda. Com este resultado, o acumulado no ano foi para 6,18%, bem menos do que os 8,24% registrados em igual período do ano anterior. Houve aceleração em apenas três grupos: habitação (de 0,30% em agosto para 0,63% em setembro), vestuário (de 0,15% para 0,43%) e comunicação (de -0,02% para 0,18%). Na contramão, os preços relacionados à habitação ficaram mais altos (0,63%), puxados pelo botijão de gás, que ficou 3,92% mais caro.

Para o mês de setembro, a taxa de 0,08% é a menor desde 1998, quando o IPCA havia recuado 0,22%. Analistas esperavam 0,19% – bem abaixo do 0,44% de agosto e do 0,54% de setembro de 2015.

Em contrapartida, o destaque entre as altas de preços de alimentos foi para as carnes, que tiveram aumento de 1,43%. Os gastos com alimentos, bebidas e os transportes deram um alívio no bolso do consumidor e, por isso, a inflação oficial perdeu ritmo em setembro. Considerando os alimentos para consumo em casa, a queda no mês foi de 0,6%, enquanto a alimentação fora de casa subiu 0,33%.

De agosto para setembro, o indicador passou de 0,31% para 0,08%. O grupo de despesas de alimentação foi o principal responsável pela queda do índice que em setembro deste ano teve deflação (queda de preços) de 0,29%, depois de uma inflação de 0,3% no mês anterior. A inflação alta tem sido uma das principais dores de cabeça para o Banco Central nos últimos anos.