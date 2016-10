Já choveu 85% do esperado para todo o mês de outubro no Acre

O portal regional do clima, O Tempo Aqui, emitiu boletim afirmando que já choveu 85% do previsto para o mês inteiro em apenas sete dias de outubro. Além disso, nível do rio Acre, em Rio Branco, atingiu 3,02m, na tarde de sexta-feira, volume que só era previsto para este domingo.

Nos próximos dias, deverá baixar um pouco para voltar a subir com mais velocidade na semana que vem, segundo o portal. Em Cruzeiro do Sul, o rio Juruá, também, passou de 3m, nesta sexta-feira.

A causa são as intensas chuvas que caíram no início desta semana como consequência da incursão de muita umidade originária do oceano Atlântico e a chegada de uma frente fria de fraca intensidade na última quinta-feira.

Em Tarauacá, o volume acumulado nestes primeiros dias do mês já está bem próximo da média e, na região de Brasileia, já atingiu essa média.A umidade do Atlântico continua chegando e provocando o surgimento de nuvens carregadas que resultam em chuvas, a qualquer hora, na maior parte do Acre, do Amazonas, de Rondônia, da Bolívia e do Peru. Em algumas áreas deverão ocorrer temporais, com chuvas volumosas e prolongadas

Os maiores volumes são esperados para os próximos três dias, principalmente, durante o domingo e a segunda-feira.