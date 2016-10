Depasa segue com ações emergenciais após elevação do Rio Acre

O nível do Rio Acre apresenta a marca de 3,08 metros em Rio Branco, registrando uma elevação de 98 centímetros a mais que no dia anterior, de acordo com medição realizada pela Defesa Civil.

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) segue com as ações do Plano de Contingência, implementadas em julho deste ano, no intuito de garantir o funcionamento da rede que abastece a capital no período de estiagem.

“O início do ciclo de chuvas provoca a subida do manancial, porém, ele pode apresentar oscilações em seu nível. Nesse sentido, estamos monitorando as intervenções executadas nas Estações de Tratamento de Água [ETA]”, declara o superintendente do Depasa em Rio Branco, Miguel Félix.

O gestor informa que o atual formato do sistema de captação de água funciona de maneira satisfatória e será mantido até novas avaliações técnicas.

“Na ETA I, foi construída uma contenção de sacos de areia para direcionar uma parte da correnteza do rio à torre da estação, além da instalação de uma bomba em balsa flutuante, que mantiveram a produção de 600 litros/s.

Já na ETA II, foram instaladas novas tubulações e cinco bombas em três balsas flutuantes, na geração de 950 litros/s”, relata Miguel Félix.

Félix destaca que a autarquia recebe o apoio de carros-pipa, disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), para auxiliar no processo de distribuição de água em pontos críticos das cidades de Acrelândia, Brasileia, Porto Acre e Rio Branco.