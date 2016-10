Obras da 1ª etapa do aeroporto deve ser concluída este ano

Nesta sexta-feira, 7, o governador Tião Viana esteve em Brasília (DF) tratando sobre a finalização da primeira etapa das obras do aeroporto Internacional de Rio Branco. A previsão é inaugurar, ainda este mês, a primeira etapa dos serviços.

Para conclusão da etapa final, prevista para dezembro, o governador solicitou do secretário executivo da Casa Civil presidencial, Daniel Sijelman, recurso para a compra das duas pontes de embarques (finger) para o aeroporto.

“As obras estão bem encaminhadas. Talvez tenhamos o mais bonito aeroporto do Brasil, na parte interna”, disse o governador Tião Viana, após a reunião.

Todo o projeto arquitetônico do novo Aeroporto Internacional de Rio Branco foi desenhado e doado para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) pela primeira-dama do Estado do Acre, Marlúcia Cândida.

“Nós fizemos um termo de cooperação e teremos a ambientação num estilo amazônico, sustentável, onde o governo fez sem custo nenhum, em colaboração com a Infraero. A finger é muito necessária, em decorrência das chuvas que são constantes na região”, ponderou Tião Viana.