Tião Viana cumpre agenda no ICMBio e Casa Civil

O governador Tião Viana cumpriu agendas em Brasília nesta sexta-feira, 7. As audiências foram para tratar dos projetos de manejo florestal do Acre e da liberação de pagamento de R$ 196 mil, via Ministério da Saúde (MS), para a Fábrica de Preservativos Natex, de Xapuri.

A conversa foi com o secretário executivo da Casa Civil presidencial, Daniel Sijelman, que se comprometeu dar procedência às demandas junto ao Ministério da Saúde.

“O recurso é essencial para a compra de matéria-prima para a produção e andamento das atividades na fábrica”, disse o governador Tião Viana.

Manejo florestal comunitário

No Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Tião Viana se reuniu com o diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade, Marcelo Marcelino, e o diretor de Ações, Cláudio Carrera.

Na ocasião, tratou-se da continuidade dos projetos voltados para o manejo florestal comunitário na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Xapuri.

“Apesar de ser uma atribuição da União, por ser área federal, o Estado já investiu mais de R$ 35 milhões em políticas sustentáveis”, comentou Tião Viana, ao tratar da retomada dos projetos das serrarias comunitárias, que atendem até dez famílias na Resex, por meio de atividade legal e sustentável.

Marcelino disse ao governador que estará no Acre no início de novembro, para a realização de um seminário pelo ICMBio.

“Estamos organizando um seminário lá na Reserva Chico Mendes, levando parceiros. Queremos repactuar entre nós, do instituto, o governo do Acre e a comunidade a relação entre a comunidade e a Cooperfloresta e a questão da venda