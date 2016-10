Com crise econômica, TV paga perde 673 mil clientes em um ano

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou, nesta sexta-feira (7), os dados referentes ao setor de TV paga, revelando uma queda no número de assinantes.

De acordo com a agência, o número de contratantes de serviços de televisão por assinatura no Brasil encolheu em 673 mil clientes em agosto, uma queda de 3,5% em comparação com o mesmo período de 2015.

Ao todo, o setor encerrou agosto com 18,9 milhões de assinantes, ante 19,6 milhões em agosto de 2015, informou o G1.

Atualmente, o grupo Telecom Américas, com 9,86 milhões de assinantes, possui 52,17 % da fatia do mercado. A SKY/AT&T vem em segundo lugar, com um total de 5,32 milhões de assinantes e 28,16% do mercado. Já a Telefônica detém 1,76 milhão, com 9,32% de todos os usuários de TV por assinatura. Por último vem a Oi com 1,24 milhão de clientes, representando 6,57% do mercado.