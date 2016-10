Maternidade Bárbara Heliodora amplia infraestrutura para melhor atender

A Maternidade e Clínica de Mulheres Barbara Heliodora expandiu suas estruturas para atender melhor pacientes e grávidas de todo o Estado. A clínica é única entrada de urgência e emergência ginecológica do Acre e recebe pacientes que estão aguardando procedimentos cirúrgicos na Fundação Hospitalar.

No espaço, mulheres também são encaminhadas pelo Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) para procedimentos realizados somente lá. De acordo com dados do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC), de janeiro a setembro de 2016, foram realizadas 20.309 consultas ambulatoriais; bem como 132.856 exames clínicos.

Segundo a direção da Barbará Heliodora é realizada uma campanha interna para as pacientes que são mães sobre o Outubro Rosa, mesmo que grande parte da conscientização esteja em cargo do Cecon, onde a procura ao atendimento é bem maior. No entanto, de acordo a gerente do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança – SASMC, Ana Beatriz de Assis Souza, existem casos em que mães que já tiveram câncer são encaminhadas para a Clínica com o intuito de serem instruídas e encaminhadas corretamente a garantir uma gestação mais segura.

DIVISÃO DE LEITOS CONFORME A NECESSIDADE DAS MÃES

Para garantir atenção direcionada de técnicos, médicos e enfermeiros da maternidade. Na ala da obstetrícia clínica são disponibilizados 26 leitos para as pacientes que possuem algum tipo de doença grave como diabetes e hipertensão. Segundo a direção da Maternidade, muitas das mulheres são encaminhadas pelos municípios por não haver outro hospital especializada para tratar desses casos. Com duas enfermeiras durante 24 horas, as mães são assistidas caso não evoluam para um trabalho de parto natural e, consequentemente, devem passar por uma indução.

Para o ginecologista e obstetra da Maternidade Barbara Heliodora, José Everton Santigo, a separação dos leitos serve para que haja uma intervenção adequada para cada paciente. “Geralmente nesse leito ficam pacientes patológicos, ou seja, que tenha diabetes gestacional, trabalho de parto prematuro, infecção no trato urinário, então todas essas pacientes são internadas nesse setor para que sejam medicadas e daí em diante ser tomada a conduta correta”, explica.

No caso das mães pós-parto, ou puerpério, são separados 44 leitos até o momento da alta, contando com mais 2 leitos de isolamento – em que pacientes precisam ter pouco contato Com as demais por conta de algum tipo de infecção – e 2 de semi intensivo nos casos em que as mães estão em estado grave. Esses dois últimos são extensão dos 44 leitos de pós-parto.

De acordo com Ana Beatriz de Assis Souza, várias pacientes que vão para a maternidade com óbito fetal são oriundas dos municípios ao se constatar, através do pré-natal, a morte do feto dentro do útero – e por não haver qualquer clínica, hospital adequado ou abordagem para explicar o que ocorreu, todas as mães são enviadas para que haja a intervenção e a detecção certa do óbito por meio de ultrassom.

“A Barbará Heliodora é a única maternidade de alto risco, então somos referência para o Estado do Acre. Todo os municípios acreanos passam por aqui. No caso das pacientes que têm óbito fetal deixamos elas internadas no posto 1, que é de emergência, onde uma enfermeira cuida devidamente dela até a hora parto”, revela.

No entanto essas pacientes e os familiares possuem acompanhamento psicológico e assistência social, com rodas de conversa, durante toda a estadia na maternidade, em um dos a garantir a superação da perda da maneira mais tranquila possível. Ainda de acordo com a coordenação, nesse caso a maioria das pacientes são gestantes adolescentes ou pós 40 anos.

ATENDIMENTO

A gerência do SASMC se diz ciente de que grande parte da reclamação da população é o atendimento de urgência e emergência obstétrica e ginecológica. Porém, no caso das pacientes que chegam ao local na busca pela assistência não estão classificadas dentro do que é considerado urgência e emergência.

Segundo a coordenação da maternidade, grande parte das mulheres que sentem alguma dor, cólica ou sangramento pequeno durante a gravidez deve se dirigir para uma unidade de saúde para verificar a situação e, caso seja mais grave os próprios profissionais farão o encaminhamento da paciente se houve situação real de urgência e emergência.

O ambulatório de alto risco também funciona dentro da Barbará Heliodora onde mulheres que são enviadas pelo município passam por todos os exames clínicos a garantir a saúde de seus bebês. Procedimento de ultrassom, exames vascular, eletrocardiograma e até mesmo cardiológico são devidamente assistidas pela equipe do hospital.

Já no caso das gestantes encaminhadas pelo CECON, que já tiveram câncer de mama, são avaliadas por um oncologista para saber como está evoluindo a gravidez e se existe algum risco de vida para a mãe ou o bebê.

“Abraçamos nossas grávidas e garantimos a saúde e o bem-estar delas e dos seus pequenos. Não tem nenhum exame que não seja feito aqui, exceto aqueles de ultrassom 3D que não oferecemos. Temos cartório para registros dos recém-nascidos e o pai, assim que ele entra já é avisado da documentação que precisa para que possa registrar devidamente o bebê”, explica Ana Beatriz.

CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN)

O Centro de Parto Normal é um espaço reservado para as gestantes que estão em trabalho de parto sem riscos ou complicações. O Centro surgiu para estimular o parto humanizado, sem intervenções cirúrgicas ou clínicas a respeitar o tempo de cada nova mãe. Com leitos individuais o CPN possui barras para movimenta- ções, bola e ‘cavalinho’, ambos para estimular as contrações e melhorar a dilatação, dor e posição do bebê e garantir um parto melhor. No entanto o banheiro, nesta ala, é conjugado para duas pacientes.

“As pessoas confundem muito o parto humanizado e tem essa visão de que nós queremos que a paciente sofra, sinta dor e fique jogada até chegar a hora de parir e não é assim. Temos profissionais e acompanhamos de perto a evolução de cada mulher até o bebê nascer”, conta a gerente.

Ainda segundo Ana Beatriz, o CPN é o ‘xodó’ da maternidade. Inaugurado há três meses foi uma batalha vencida para sua implementação principalmente pela equipe seleta de enfermeiros do hospital que lutaram e se capacitaram para garantir um espaço mais acolhedor para as mulheres acreanas. Cerca de 1.869 partos normais foram realizados na maternidade somente nos primeiros seis meses de 2016.

Em apenas um dos leitos do Centro está instalada uma banheira para caso a paciente sinta-se à vontade para ter seu bebê dessa forma, no entanto até o momento nenhuma das gestantes optou pelo ambiente para realizar o trabalho de parto. Mas, segundo os responsáveis pela ala, a maioria das mães usa a banheira para relaxar durante as contrações.

HORA DO PARTO

As grávidas têm direito a acompanhante 24 horas durante o trabalho de parto e no próprio parto e depois, a prioridade é o pai. Segundo a direção do hospital ainda existe uma resistência enfrentada cotidianamente de profissionais que não aderiram a situação, no entanto, trata-se de uma lei, além de ser algo necessário para que a mulher seja mais ativa e tenha apoio e sinta estar segura em um momento de fragilidade.

INTERNAÇÕES

Os bebês que nascem prematuros são encaminhados para a Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTI Neo) a única no Estado. Com 10 leitos disponíveis para os recém-nascidos, as visitas da mãe são liberadas durante 24 horas. Nessas internações o bebê está incubado em um berço devidamente coberto e pesa de 500g a 700g.

A alimentação dos bebês prematuros na UTI Neo é química, e se chama ‘NPT’. Esse produto vem de fora e é encaminhado para a Fundação Hospitalar onde é produzido e enviado para a maternidade, já que o bebê não está apto ainda para se alimentar de leite materno. A medicação chega a custar R$1 milhão para o Estado, mas os bebês precisam se alimentar e a direção dá a garantia de que haja sempre no estoque para que os pequenos fiquem sobrevivam e fiquem fortes.

Quando apresentam melhora, os bebês da UTI Neo são transferidos para a Unidade de Cuidados Intensificados (UCI), quando seu estado de saúde é estável. As unidades ficam lado a lado e, algumas vezes, por haver uma certa lotação os dois espaços são usados como UTI para os bebês prematuros. Na UCI, a equipe técnica inicia a primeira fase ‘Canguru’, que possui três etapas.

“Fazemos nosso trabalho da melhor maneira possível, com responsabilidade e com amor. Estamos aqui todos os dias e lidamos com diversas situações, não queremos nem ser reconhecidos por isso, mas sim dar a certeza para uma mãe que ela terá um parto digno e que seu bebê terá uma vida plena, ainda que seja prematuro. Estamos aqui para lutar por isso e ajudar”, finaliza Santos.