Coluna Bom Dia

Uma e outra

Enquanto os novos prefeitos eleitos estão doidos para tomar posse logo, alguns dos derrotados ou que não se candidataram à reeleição não veem a hora de entregar o abacaxi da administração municipal.

Fora

Um exemplo é o prefeito Mano Rufino, de Sena Madureira, que declarou que encerrou de vez sua carreira política e que a partir de agora vai cuidar de seus negócios. A situação financeira do município é de catástrofe.

Sem vencimentos

A situação é tão grave que o prefeito eleito de Manoel Urbano, Tanízio Sá, decidiu, junto com seu vice, abrir mão de três meses de salário. Ele receberia cerca de R$ 15 mil por mês e seu vice, R$ 12 mil.

Secretários

Tanízio disse que só vai nomear seis secretários, que também trabalharão por 90 dias na base do fiado. O dinheiro dessa economia, cerca de R$ 250 mil, ficará em um fundo a ser gerido pela comunidade, por meio de instituições locais e se destinará a pagar, pelo menos, o conserto dos veículos da prefeitura, todos parados e quebrados.

Investimentos

Rio Branco respira por conta da boa administração do prefeito Marcus Alexandre, mas foi uma das capitais que foi obrigada a cortar investimentos pelo arrocho dos repasses. Pelo menos, é das poucas que conseguem pagar o funcionalismo em dia.

FPM

Os prefeitos teriam recebido uma boa notícia, de que a primeira parcela do FPM de outubro viria com um aumento de 3,19% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, na verdade, a notícia representa, descontada a inflação, uma queda real de 4,09%. É só arrocho.

PEC

E em Brasília o presidente Temer faz de tudo para provar logo a PEC que limita os gastos públicos, mesmo com PT e PCdoB tendo entrado no STF questionando a legalidade da medida, depois que a PGR considerou a proposta inconstitucional.

Jantar

Como opinião de PT vale muito pouco na Justiça, o governo se mexe. O presidente Temer convidou deputados de sua base para um jantar no domingo, para acertar a votação mais rápida.

Não vai

Um dos convidados foi o deputado federal acreano César Messias, com certeza, incluído na lista por ser do PSB. Mas, César já adiantou que é contra a PEC e não vai a nenhum jantar.

Moral

E o PSB não vai se meter com o deputado acreano que mostrou moral nas eleições e fez o partido crescer muito no Acre.

Bicadas

O ninho tucano no Acre está que é só pena voando. Pássaros de bico grande, tucanos acreanos não se bicam mais. A briga é pública.

Resposta

O vice-presidente do partido no Acre, deputado Luiz Gonzaga, soltou os cachorros contra o ex-deputado Marcio Bittar, que foi falar de esfacelamento do PSDB. Disse que Marcio não tem moral para falar nada, que não conseguiu sequer eleger o filho vereador, o que é uma verdade incômoda.

Prefeituras

Gonzaga disse que no tempo de Bittar, o partido teve seis prefeitos, mas que traíram o PSDB e quatro saíram da legenda. Que agora, dois foram eleitos, mas com compromissos sérios com os ideais tucanos. E fez a defesa sincera do presidente deputado Rocha.

Estranho

Com essa declaração, não há mais espaço para Marcio no PSDB acreano, embora ele ainda mantenha contato com as lideranças nacionais ligadas ao senador Aécio Neves, igualmente em baixa no tucanato.

Fora

Uma coisa é certa: não haverá espaço para uma candidatura de Marcio Bittar ao governo ou ao Senado em 2018. Talvez, nem de deputado.

Abstenção

O Acre caminha mesmo na contramão. Enquanto em todo o país os índices de abstenção cresceram assustadoramente, na eleição, no Estado, só dois municípios tiveram percentual expressivo de eleitores ausentes: Feijó e Sena Madureira.

Razão

E a razão foi justificável. Nos dois municípios choveu muito no dia, acima do normal. Assim, os números foram bem razoáveis.

Comparecimento

Porto Acre foi o município em que os eleitores mais compareceram, com cerca de 9% de ausência. Mâncio Lima teve o maior número de votos válidos, acima de 90% e o menor de votos nulos.

Branco

E, curiosamente, Marechal Thaumaturgo teve número ínfimo de votos em branco, 0,40%. Lá não se votou em branco, votou-se no índio, Isaac Piyñako, eleito sem sustos.

Sudam

A Sudam tem R$ 1,4 bilhão para investir na região Amazônica, para financiar empresários que queiram se estabelecer na região. Mas, para isso, precisa mudar algumas regras e ainda de edição de autorizações pelo Ministério da Integração.

Regras

Só agora o órgão está conseguindo que as regras fiquem mais claras para poder usar a verba. Coisas do Brasil.

Índios

Uma ONG americana descobriu que ampliar as áreas indígenas, as reservas, implica em ganhos de até US$ 1 trilhão – isso mesmo, de dólares – em receitas ambientais. Não se sabe como se chegou a essa conta. Mas, que a delimitação das reservas é fundamental e uma questão de respeito e cidadania, isso é verdade.

Desabafo

Um candidato a vereador, em Bela Vista de Goiás, aloprou. Ele esperava mais de 500 votos e teve exatos 33. Foi o que bastou para que ele postasse um desabafo no Facebook.

Revolta

Disse o candidato enganado: “Quero agradecer as trinta e três pessoas que votaram em ‘me’ e dizer as outra quinhentas que mentiram pra ‘me’ que ia votar em mim vão pra p… q… os p… e que o satanás os carregue pro quinto ‘dos inferno’ cambada de desgraçados mentirosos filhos da desgraça! Pronto, falei”, escreveu no post. Se a moda pega…

Negros

Sete em cada dez prefeitos eleitos no Brasil no primeiro turno são brancos, segundo levantamento com base no Repositório de Dados Eleitorais do TSE. Acre e Amapá, no entanto, têm, ambos, 73% de negros entre os eleitos. No Amapá, há 11 negros entre os 15 eleitos e, no Acre, há 16 negros entre os 22 eleitos.

Avanços

Os dados do TSE apontam ainda que os negros (pretos e pardos) conquistaram 1.604 prefeituras – ou 39% das disputas pelos Executivos municipais que terminaram no primeiro turno. O último 1% foi dividido entre orientais (28 prefeituras) e indígenas (6 prefeituras). Certamente é um avanço positivo.

Raças

Já os indígenas serão mais representados em Pernambuco, onde dois foram eleitos. Os outros quatro conquistaram prefeituras dos Estados do Acre, Amazonas, Pará e Paraíba. É o Acre multirracial.

Pais

Jorge Viana e Marcus Alexandre fizeram uma nova turnê pelo Calçadão Raimundo Escócio, para chegar antes dos outros “pais da criança” que sempre aparecem logo após o anúncio de mais verba para determinada obra.

Encostas

O prefeito e o senador liberaram recursos para as obras de contenção do desbarrancamento do Rio Acre e foram pessoalmente dar a notícia, avaliar a extensão do trabalho e conversar com as pessoas.

Trabalho

Como o prefeito postou no Facebook, foi uma manhã de muito trabalho e também de muito contato com cidadãos. Marcus Alexandre ainda foi ao bairro Floresta ver obras de infraestrutura em fase final de conclusão.

Obras

O prefeito já determinou a secretários e assessores que quer ver os cronogramas em execução cumpridos até o fim do ano, para fazer o balanço dos quatro anos de seu primeiro mandato. A cobrança é firme.

Veja

Com o título “demonstração de força”, o colunista Augusto Nunes, da revista Veja, voltou a fazer chacota do Acre. E usou uma declaração do Líder do Prefeito na Câmara de Rio Branco, Gabriel Forneck, para fazer um comentário irônico.

Veja II

“Reelegemos o Marcus, cinco vereadores e mais três prefeitos no Acre. Isso mostra que o PT não está morto”. (Gabriel Forneck, vereador do PT de Rio Branco, mostrando que o desempenho no Acre mostra que o partido que virou bando está mais poderoso do que nunca)”, foi o que escreveu o colunista.

Idiota

O que esse idiota não sabe é que o Acre tem 22 municípios. A ignorância do paulista já foi demonstrada pelo governador Tião Viana, que o calou em debate do programa Roda Viva. O cara mal sabe onde fica o Acre.

Agressões

As agressões ao PT seguem em uma escalada de ódio bem fascista. Como se não houvessem corruptos em outras legendas. Pelo menos no PSDB, há uma clara tendência a abafar as denúncias, como no caso do recebimento de propinas pelo ministro da Justiça, que teria posto R$ 4 milhões no bolso. Mas, Curitiba não quer saber de tucanos…