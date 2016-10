Polícia Civil identifica e prende mulher suspeita de matar o marido

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) identificou e prendeu na tarde desta sexta-feira, 07, Márcia Maria de Albuquerque Ferreira, 34, acusada de homicídio qualificado, contra o próprio companheiro.

A investigação apontou Márcia como sendo autora do homicídio de Antônio Araújo, 37, com quem mantinha um relacionamento.

“Logo após o ocorrido começamos as investigações e na manhã de sexta-feira a acusada foi presa com autorização da justiça. O apuratório continua no sentido de identificar e prender mais pessoas envolvidas no crime”, declarou delegado Karlesso Nespoli, que preside o inquérito policiail.

Márcia foi presa em casa na Estrada do Aviário e colocada disposição da justiça onde responderá pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.