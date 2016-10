Huerb: seis décadas e mais de 100 mil atendimentos por ano

O Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) completa 60 anos nesta sexta-feira, 7.Fundado em 1956, a unidade chamava-se Hospital Oswaldo Cruz e fora criada para atender pacientes vítimas da malária e leishmaniose, doenças comuns nesta região na época. Ao longo das seis décadas, a unidade de saúde de urgência e emergência da capital e entorno tornou-se referência.

Para atender a demanda, o hospital precisou passar por ampliações, reformas e adequações que permitiram o aumento no número de leitos.O local também passou a dispor de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), referência até para pacientes vindos de unidades de saúde privada.

A magnitude do hospital também se traduz na quantidade de servidores multiprofissionais – são mais de 2.250 pessoas, entre médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, prestadores de serviços e outros.

“Hoje temos 18 leitos de UTI, mais de 200 leitos de enfermaria, atendendo com médicos em 26 especialidades e 160 médicos. Atendemos aqui pacientes que vêm de parte do Amazonas, Peru, Bolívia, e de todas as partes do Acre”, ressalta o diretor da unidade, Fabrício Lemos.

Lemos destaca que nesses 60 anos a equipe Huerb tem muito a celebrar, registrando grandes avanços na área de saúde pública. “Temos muito a agradecer ao secretário de Saúde, Gemil de Abreu Júnior, e ao governador Tião Viana”, disse Lemos.

Gemil de Abreu Júnior lembrou que o governador Tião Viana também faz parte da história da unidade, pelos serviços prestados como médico infectologista, mas principalmente enquanto gestor do Estado, por promover mudanças significativas no local.

“Tião ampliou a UTI, investiu na melhoria dos equipamentos e, por meio de parcerias que possibilitam a qualificação de profissionais, possibilitou melhorias na humanização do atendimento. Tião Viana foi um bom médico para o Huerb e seus pacientes, mas foi, acima de tudo, um gestor preocupado com a melhoria desse lugar”, comentou o secretário.

Huerb em números

Em 2015, mais de 105,6 mil atendimentos foram registrados no hospital, sendo uma média de 8,8 mil por mês.

Ainda em 2015, somente no Huerb, foram realizadas 4.068 cirurgias. Em 2016, mesmo com dados ainda em curso de consolidação, já foram registrados 78,9 mil atendimentos – cerca de 350 cirurgias por mês -, totalizando em torno de 3,1 mil procedimentos.

A maior incidência de atendimentos é na área de ortopedia. Em 2012 foram mais de 17 mil atendimentos; em 2014, 16,3 mil, e este ano já ultrapassa os 10,4 mil pacientes acolhidos por traumas de ortopedia.

Homenagem aos servidores

Para marcar a celebração dos 60 anos, a direção da unidade promoveu na manhã desta sexta-feira uma solenidade na qual servidores foram homenageados.

“São pessoas que trabalham aqui há mais de 30 anos, desempenhando papéis fundamentais para o bom funcionamento da unidade”, explica Fabrício Lemos.

Entre as homenageadas está Edna Maria dos Santos, a Baiana, responsável pelo setor de rouparia do hospital.

“Nunca tivemos uma festa tão bacana assim aqui, e este presente é o agradecimento pelo nosso trabalho. Aqui é nossa segunda casa, estamos aqui para atender, ajudar a hora que precisarem. Cuido das roupas de todo o hospital, a hora que pedem, que precisam do nosso trabalho, estamos aqui”, conta a servidora.