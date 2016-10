Rio Branco diminui investimentos mas mantém compromissos com o funcionalismo

Segundo dados da Rádio CBN, usando dados levantados pela Equus Consultoria, responsável pelo anuário Multicidades publicado em parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos, quatro das oito capitais que tiveram seus prefeitos definidos já no primeiro turno precisaram diminuir investimentos este ano por causa da crise. Rio Branco está incluída nessa estatística e, na média, junto com São Paulo, Natal e João Pessoa investiram 21% menos até agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. O recuo médio nas 26 capitais foi de 11,4%.

A reportagem informa que as receitas chegaram a patamares de 2010 e o engessamento da máquina pública pode dificultar o fechamento das contas de 2016. A velocidade da queda da receita é muito forte e o engessamento da coisa publica como gasto com pessoal não permite que corte gastos na mesma velocidade.

Rio Branco é uma das poucas capitais que, mesmo com o violento corte de repasses deve pagar o 13º do funcionalismo e a folha de dezembro sem problemas e onde os salários estão em dia.

Natal, que perdeu quase R$ 90 milhões de receita só em 2016, teve, nos últimos quatro meses, os salários de pelo menos 11% dos servidores foram pagos com atraso. O prefeito Carlos Eduardo Alves, reeleito pelo PDT, admite que vai ser difícil não fechar o ano no vermelho. Segundo ele, o principal objetivo agora é conseguir pagar a folha de dezembro.

Das oito capitas, apenas Salvador, Teresina, Palmas e Boa Vista conseguiram aumentar seus investimentos, mas a custa de sacrifícios em alguns programas e à economia feita em anos anteriores.

O problema não se restringe às capitais. Boa parte dos mais de 5 mil cidades brasileiras está preocupadas com as contas. A Confederação Nacional de Municípios organizou um movimento em Brasília na ultima quarta-feira, que teve a presença do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre. Representantes da entidade participaram de reuniões com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com ministros do governo Temer. Segundo o presidente da Associação Paulista de Municípios, Carlos Cruz, uma das principais esperanças é o pagamento da cota referente aos valores arrecadados com a lei de repatriação

Segundo ele, não se sabe ainda o que foi arrecadado, mas o cálculo é que vai ser repassado, no mínimo R$ 700 milhões para os municípios.

As cidades têm direito a 22,5% dos 15% do IR que incidem sobre a repatriação de recursos não declarados no exterior, que serão vinculados ao Fundo de participação dos Municípios. O prazo para adesão termina em 31 de outubro, mas uma prorrogação até 16 de novembro está sendo estudada. Em nota, o Ministério da Fazenda informou que não tem uma estimativa de valores arrecadas com a lei de repatriação, mas que a parte dos recursos que cabem aos estados e municípios recebidos até o final de outubro será repassada até 10 de novembro.