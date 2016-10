PT teve o maior número de votos para prefeito no Estado

O PT foi o partido que recebeu o maior número de votos dados a candidatos majoritários no Acre nas eleições municipais que se caracterizaram, no geral, pelo baixo índice de abstenções, com algumas exceções. O partido teve 147.570 votos, o que representa 35,42% do total dado a candidatos a prefeito nos 22 municípios. Não estão somados a este número os votos dados a candidatos majoritários de outros partidos aliados na Frente Popular, em municípios onde o PT não teve cabeça de chapa. O levantamento é do Instituto Data Control, que usou dados do TSE por meio do aplicativo DIVULGA Eleições 2016.

Em segundo lugar entre os partidos com mais votos para prefeitos ficou o PMDB, com 108.864, ou 25,49% dos votos totais. Com base nos dados do TSE, o Data Control formulou o seguinte quadro da votação de 18 partidos que tiveram candidatos majoritários no Estado.

Quadro Votação Total por Partido – Eleições para Prefeito

A partir dessa votação, ficou assim o quadro de eleitos por partido, para as prefeituras no Acre, nos 22 municípios; O PMDB fez o maior número de prefeituras, seis, seguido pelo PT, com quatro, mas que inclui a capital. No total, os partidos de oposição somaram 12 prefeituras e os partidos integrantes da Frente Popular conseguiram eleger 10 prefeitos.

Quantidade de prefeitos eleitos por partido – 2016

O município de Porto Acre foi o que teve a menor taxa de abstenção, consequentemente o maior comparecimento ás urnas, com 91,62% de votantes. O menor comparecimento foi em Feijó, com abstenção de 25,25%. O município com maior número de votos válidos foi Mâncio Lima, com 96,72% e ainda com o menor número de votos nulos, 2,79%. A menor quantidade de votos em branco aconteceu em Marechal Thaumaturgo, com 0,47%.