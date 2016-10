Encontro define estratégia de campanha contra a aftosa no Alto Acre

O diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Ronaldo Queiróz, esteve na sexta-feira, 7, em Epitaciolândia reunido com os profissionais das unidades de defesa no Alto Acre para definir a estratégia da campanha de vacinação contra a febre aftosa na região de fronteira.

Estiveram presente ao encontro Fábio Pires, gerente de Defesa da Regional, e os médicos veterinários João Antônio, Marcelo Gomes, Honório Pinheiro, Soraya Aguiar e Grisiela Tessinari, de Assis Brasil, Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Capixaba.

O planejamento antecipado é necessário, já que a região faz fronteira com a Bolívia e o Peru. O desafio é levar a vacina a todos os produtores e manter os índices que garantem o reconhecimento internacional do Acre como zona livre da febre aftosa. Na primeira campanha deste ano, o índice de imunização do rebanho bovino em todo o estado foi superior a 99%.

“É um desafio muito grande, já que a região de fronteira é diferenciada. Esse planejamento é importante para que consigamos chegar a todas as propriedades desses municípios do Alto Acre”, afirma Fábio Pires.

A reunião discutiu a logística necessária para que a vacina chegue até as propriedades que ficam em locais de difícil acesso. O Idaf usa veículos, barcos e até animais para garantir que todos os produtores tenham condições de vacinar seus animais.

“Manter o estado livre da aftosa é o nosso compromisso. Esse planejamento vai permitir que façamos um trabalho auxiliando o produtor e garantindo a qualidade da carne que é consumida no Acre e também exportada para outros lugares”, afirma o médico veterinário do Idaf em Xapuri, Marcelo José Gomes.

Parceria com a iniciativa privada é a fórmula do sucesso de campanhas

Os excelentes índices de vacinação do Acre são reflexos dos investimentos do governo com o apoio da iniciativa privada.

“O trabalho de defesa animal realizado pelo Idaf se tornou referência porque temos a parceria com os produtores rurais e com as casas agropecuárias”, destaca Ronaldo Queiróz.

A 36ª etapa de campanha contra a febre aftosa será realizada de 1 a 30 de novembro próximo.