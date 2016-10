Quase 80% dos consumidores rio-branquenses devem presentear neste Dia das Crianças

Aproximadamente 78% dos consumidores rio-branquenses devem presentear os pequenos no Dia das Crianças, segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) realizada entre os últimos dias 26 e 30 de setembro por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). O levantamento foi desenvolvido junto a 447 pessoas com idade acima de 18 anos.

A pesquisa confirma que, dentre os que pretendem presentear, 28% têm preferência por roupas; 15%, calçados e; 48%, com brinquedos ou artigos infantis. Em relação aos locais de preferência para gastos, 36% dos consumidores devem procurar o comércio do Centro da cidade, enquanto outros 24% optam por comprar no shopping de Rio Branco. Aproximadamente 13% reiteram opção pelo comércio informal.

Além disso, o estudo avalia que 50% dos entrevistados pretendem gastar até R$ 50 reais; 31%, entre R$ 50 e R$ 100 e; 27%, entre R$ 100 e R$ 200. Apenas 2% estimam gastos acima de R$ 1 mil.

O pagamento parcelado é a preferência de 51% da população, enquanto 41% afirma que opta pela modalidade à vista. Destes últimos, 46% diz utilizar dinheiro em espécie. Quanto aos níveis de gastos, 44% acreditam em gastos iguais aos de 2015.

A pesquisa avalia, também, a relação de endividamento da população para as compras na data, e 49% admite gastos limitados à capacidade doméstica.