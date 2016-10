Geração exclusiva melhora energia

Os Estados de Rondônia e Acre fazem parte do Sistema Interligado Nacional (SIN) através de duas conexões com o restante do Brasil: uma linha que liga as usinas do Madeira até Araraquara, em São Paulo, e outra que corta o Estado de Rondônia vindo do município de Jauru, no Mato Grosso. Recentemente o sistema Acre e Rondônia sofreu alguns desligamentos deixando a população sem energia elétrica, por diversas vezes. Objetivando aumentar a estabilidade energética a usina hidrelétrica, Santo Antônio Energia (SAE), encaminhou proposta para aumento da cota do reservatório e instalação de seis Unidades Geradoras (UGs) que atenderão 40% do consumo atual de Rondônia e Acre. Segundo a Eletronorte quando entrar em funcionamento as seis turbinas contribuirão para melhorar a qualidade da energia aos consumidores, em caso de algum distúrbio no SIN. O início da geração aguarda licenciamento do Ibama, que espera o parecer de algumas questões pendentes.

Embora existam duas linhas que ligam Rondônia ao restante do País, somente uma delas traz energia do sistema. “Nós estamos ligados pelo sistema de corrente contínua para Araraquara, e pelo sistema 230 para o resto do Brasil. O sistema de corrente continua está programado para somente enviar energia, e não para trazer energia do sudeste”, explicou Robinson Percy Holder, gerente regional da Eletronorte. As usinas do complexo do Madeira: Santo Antônio e Jirau, produzem energia, e parte dela é levada para interligar a abastecer o SIN. “Quando estamos no sistema interligado que é o caso do sistema Acre e Rondônia eu não consigo olhar para uma lâmpada e dizer de onde vem a energia elétrica. Não sei se vem de Santo Antônio, de Jirau, de Itaipu ou de Xingó”, analisou Holder.

A subestação coletora de Porto Velho recolhe a energia gerada pelas usinas do Madeira e direciona 800 Megawatts para abastecer os Estados de Acre e Rondônia. “Esta energia é suficiente para abastecer em média 115 mil unidades residenciais, considerando um consumir simples”, relatou o gerente regional. Segundo ele, também existe mais 465 Megawatts que alimentam o sistema Rondônia e Acre atendendo um total de 121 mil e 600 unidades consumidoras.

De acordo com a Eletronorte a linha de transmissão já está pronta e energizada, aguardando somente a licença para entrar em operação. “Estas seis máquinas vão ser cruciais para assegurar maior quantidade de consumidores energizados num momento de distúrbio, eu vou ter uma energia mais segura para os usuários”, afirmou Robinson. Os blecautes ocorridos há alguns meses foram provocados por ocorrências no SIN que desligou o sistema 230, entre Ji-Paraná e Pimenta Bueno, deixando bairros de Porto Velho e Acre sem energia elétrica. “Quando desliga dá elevação de tensão e corrente, e a proteção começa a atuar par fazer a autodefesa. Quando acontece isso paralelamente para o usuário tem um esquema regional de alívio de carga, chamado ERAC, que começa a desligar carga”, ressaltou Holder.

O próprio sistema para se proteger começa a desligar cargas e realizar bloqueios para ajustar depois, separando em blocos para interligar novamente, uma vez que a geração não consegue se manter. “Senão apaga tudo. […] Esta energia vai ser uma energia mais segura, para em uma situação dessas, assegurar a carga que fica quando vai para um modo isolado momentaneamente”, finalizou o gerente.

Licença depende do ibama

As seis turbinas da SAE ainda não estão em funcionamento, embora 5 delas estejam prontas para iniciar a geração, e uma entrando em teste, para alimentar a linha de transmissão exclusiva, transportando a energia à subestação Eletronorte, em Porto Velho. “O investimento em obras e nas novas turbinas que eram de responsabilidade exclusiva da Santo Antônio Energia

estão realizados e finalizados. A empresa aguarda apenas o ajuste na licença de operação para dar início à geração e ao fornecimento de energia para Rondônia e Acre”, afirmou a SAE. Segundo informações enviadas pela assessoria de comunicação, este ajuste da licença de operação depende exclusivamente do Ibama, que aguarda a regularização de uma alteração em relação aos limites das reservas ambientais, uma delas federal e três estaduais.

De acordo ainda com informações da SAE, a necessidade em encontrar uma solução para os constantes apagões na região e melhor aproveitar o potencial hídrico do rio Madeira foram os fatores que motivaram a empresa a aumentar de 44 para 50 turbinas, abastecendo também Rondônia e Acre através de uma linha regional. “A linha de transmissão está pronta. […] Ela tem 20 quilômetros de extensão, saindo da hidrelétrica até a Subestação da Eletronorte”, acrescentou a empresa.

Novas turbina atendem 40% do consumo Rondônia e Acre

A capacidade de geração das seis novas turbinas será de 417,6 Megawatts, e atenderão 40% do consumo atual de Rondônia e Acre, aumentando a estabilidade energética, que deverá contribuir para atrair novos empreendimentos, ampliando a arrecadação em ambos os estados e a oferta de empregos. “Também contribuirá significativamente no aumento da arrecadação de royalties para Rondônia, Porto Velho e para a União”, finalizou a explicação enviada.

O Ibama informou que a SAE tem autorização para a instalação das seis unidades geradoras. Quatro foram autorizadas em 2011 e duas em 2013. Essas autorizações não incluíram o alteamento de cota do reservatório da usina de 70,5 metros para 71,3 metros, pedido feito em 2011 para otimizar o funcionamento das seis turbinas adicionais mas que, até o momento, não é considerado apto a receber autorização do Ibama.

Para liberação da licença existem pendências a serem resolvidas, entre elas: a necessidade de manifestação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em relação aos impactos na Floresta Estadual de Rendimento Sustentado (FERS) Rio Vermelho C e na Reserva Extrativista (Resex) Jaci Paraná, e a realização e a avaliação de audiências públicas.