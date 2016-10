Governador diz que privatização da energia elétrica gera apagões no Acre

Há muita reclamação contra os “apaguinhos” que infernizam os moradores de Rio Branco. As interrupções no fornecimento de energia elétrica vem ocorrendo com muito frequência nos últimos dias sempre em algum ponto diferente da cidde. São blecautes que duram até vinte minutos.

Para o governador Tião, esses apaguinhos -em alguns casos apagões mesmo! – são consequência da privatização dosistema elétrico nacional. As usinas que mandam energia para o Acre, Santo Antônio e Jirau, são particulares e no ano que vem a Eletroacre será colocada à venda pela Eletrobras.

“Essa é a consequência da privatização, iniciada no dia 22 de julho de 2016, que gera desmotivação e insegurança de centenas de servidores. Esses servidores continuam cumprindo suas responsabilidades, mas sem apoio. São pontos de transição. Em outubro de 2017, a empresa estará em mãos alheias ao Acre. Mas cobrarei mais uma vez, por escrito, providência contra as interrupções no fornecimento de energia”, disse o governador.