PM apreende arma de fogo e evita roubo à residência na capital

Homens do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) prenderam na noite do último sábado (8), Raimundo Nonato, 33 anos, Alex Souza, 19 anos e apreenderam uma adolescente de 15 anos, por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu no bairro Triângulo Novo, região do 2° distrito da capital.

Segundo informações dos policiais, eles realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram um táxi, com três pessoas em fundada suspeita. A guarnição realizou a abordagem e na busca veicular foi encontrado no interior do veículo uma arma de fogo e sete munições intactas e uma deflagrada.

Questionados sobre a procedência e a utilização do armamento, a adolescente informou aos militares que a arma seria utilizada para um roubo em uma residência localizada no Conjunto Universitário.

O trio foi conduzido para Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), para serem tomadas as medidas referentes ao caso.