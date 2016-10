Prefeito do Quinari James Gomes exonera 66 comissionados

O prefeito de Senador Guiomard, James Gomes, decidiu exonerar 66 cargos comissionados no município. As demissões foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE). Os cortes incluem funcionários que atuavam nas secretarias de Obras, Planejamento, Esportes, Finanças, Agricultura, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, Licitação e Contratos e Meio Ambiente.

James Gomes disse que os cortes foram necessários devido à redução nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ele alega que a administração ainda não conseguiu fechar a folha de pagamento de setembro. Com as exonerações, ele busca garantir o pagamento dos funcionários efetivos.

Outro objetivo, segundo Gomes, é entregar a prefeitura para a nova administração com as contas em dia e fechar 2016 dentro das exigências orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para isso, o prefeito também mandou recolher máquinas usadas na zona rural e cancelou os contratos de carros alugados. Com informações do G1