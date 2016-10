A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) tem novo diretor-presidente a partir desta segunda-feira, 10. O procurador de carreira do Município, Edson Rigaud Viana Neto.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, convidou o procurador do município para assumir a EMURB com a prioridade imediata da manutenção de vias da cidade, dando prioridade aos corredores de ônibus no período de inverno.

Edson Rigaud é Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, com Especialização em Direito Público e Direito Tributário. Atualmente faz Especialização em Direito Eleitoral. Foi Procurador Regional da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, de 2008 a 2009. É procurador do Município desde 2009, onde assumiu a Diretoria da Procuradoria Tributária. De 2014 a 2015 foi presidente da Associação de Procuradores do Município de Rio Branco, é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Politico – ABRADEP.

“Recebo com honra e responsabilidade o convite do prefeito Marcus Alexandre, nesse primeiro momento vou estudar a situação da Empresa e, caso seja necessário, propor ao prefeito as devidas mudanças. Nossa prioridade será dar continuidade ao excelente trabalho já executado pela EMURB, que é a manutenção de vias e ramais da nossa cidade”, disse Rigaud.