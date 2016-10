Polícia Militar apreende 140 pacotes de cigarros em Operação na Fronteira

Com o intuito de reforçar a segurança na região fronteiriça de Brasiléia, o comando do 10° Batalhão desencadeou na tarde sábado, 08, a “Operação Fronteira”. Na ação policial foram apreendidos 140 pacotes de cigarros.

Segundo os policiais que faziam parte da operação na Ponte Wilson Pinheiro, que liga o Brasil à Bolívia, eles abordaram um táxi boliviano da cidade de Cobija, em fundada suspeita. Na busca no interior do automóvel foram encontrados 140 pacotes de cigarros da marca “Point”.

O passageiro do táxi, um brasileiro residente em Rio Branco, assumiu a propriedade do produto. Todo o material foi apreendido e encaminhado para sede da Receita Federal no município de Epitaciolândia.