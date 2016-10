Polícia Militar de Plácido recupera veículo roubado

Homens do 9° Batalhão de Polícia Militar (9° BPM) recuperaram na manhã deste domingo, 09, um veículo que havia sido roubado em Rio Branco. O automóvel foi encontrado no Ramal do 08, no município de Plácido de Castro.

Segundo os policiais, eles foram acionados via 190, para realizar uma averiguação de um veículo sem placa, que se encontrava abandonado em um ramal. Os militares imediatamente chegaram ao local. Como o automóvel, um chevrolet Prisma se encontrava sem placa, foi realizada a consulta veicular por meio da numeração do chassi, onde foi constatado a restrição de roubo no município de Rio Branco. A guarnição entrou em contato com o proprietário do veículo, que foi ao local e, com a utilização da chave reserva, conduziu o automóvel até a Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro.