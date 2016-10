Procurador-geral cumpre agenda no interior e visita quatro municípios

Entre os dias 04 e 08 deste mês, o procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto visitou os municípios de Bujari, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Feijó. Nos três primeiros, ele esteve nas promotorias, conversando com membros e servidores, e em Feijó, visitou as obras de construção da sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), acompanhado do promotor Ocimar Júnior.

Também acompanharam as visitas, o secretário-geral do MPAC, promotor Celso Jerônimo, o diretor de Administração Sandro Caldera, e servidores do Departamento de Arquitetura e Engenharia, Departamento de Apoio Operacional, Departamento de Cerimonial, Gabinete Militar de Segurança Institucional e do Centro de Especialidades em Saúde (CES).

O objetivo é conhecer, in loco, as demandas e intervenções administrativas que eventualmente precisam ser feitas nas promotorias. Em Bujari, por exemplo, o PGJ determinou a construção de um muro, com cerca elétrica, para reforçar a segurança.

Em Tarauacá a visita foi realizada no dia 05, e na ocasião, o procurador-geral anunciou que a promotoria será inaugurada oficialmente em março de 2017. Além disso, determinou reparos na calçada, rampa de acesso para deficientes, como também na pintura do prédio.

No município de Cruzeiro do Sul, Oswaldo D’Albuquerque também verificou questões de infraestrutura da promotoria, especialmente no que se refere à acessibilidade. Apesar de não ter conseguido ir a Mâncio Lima, o procurador-geral determinou que as equipes se deslocassem até à promotoria instalada naquela cidade para também fazer um levantamento das necessidades.

“Desde que a assumimos que fazemos essas visitas e gostaríamos até de vir mais vezes aos municípios para conhecer de perto os problemas e discutir com membros e servidores, que vivenciam o dia a dia nas promotorias, as soluções. Nosso objetivo é avançar cada vez mais, oferecer melhores condições de trabalho e um ambiente acolhedor para o cidadão que procura o Ministério Público, seja em Rio Branco ou no interior”, comentou o PGJ.

Nesta semana, as promotorias de Manuel Urbano e Sena Madureira serão visitadas, e na semana seguinte, as de Feijó e Mâncio Lima. .

Café com PGJ

As visitas foram acompanhadas do projeto Café com PGJ, uma iniciativa da Diretoria de Comunicação do MPAC, que proporciona uma conversa informal entre o chefe da Instituição com membros e servidores, estabelecendo um canal direto com a Administração Superior.

Nos encontros, o procurador-geral falou dos cortes e medidas de contenção de despesas que vem sendo adotadas em razão da crise econômica pela qual passa o país. Entre as quais, a suspensão do pagamento de benefícios para servidores que ocupam cargos comissionados e membros da Administração Superior.

“São decisões que nenhum gestor gostaria de tomar porque é o mesmo que cortar na própria carne. Nós estamos aqui para fazer alguns esclarecimentos em respeito a vocês e dizer que vamos contornar essa situação o mais breve possível”, comentou durante conversa com servidores das unidades ministeriais de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

O Café com PGJ também foi realizado em Cruzeiro do Sul, que já havia recebido uma edição em 2014, quando o projeto foi institucionalizado e ampliado para o interior.

CES Itinerante

Outro projeto que procurador-geral levou para os municípios foi o CES Itinerante, desenvolvido pelo Centro de Especialidades em Saúde. Com essa ação, as equipes percorrem as unidades do MPAC levando uma série de atendimentos.

A enfermeira Luciana Dantas, coordenadora administrativa do CES, fez pré-consulta com aferição de pressão, glicemia e orientações, além de mostrar os demais serviços disponíveis no CES, como atendimento psicológico, atendimento de fisioterapia, consultas médicas, atendimento odontológico, entre outros.