Tribunal de Contas do Estado do Acre realizará Encontro de Início de Mandato

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) realizará entre os dias 20/10 e 11/11 em quatro cidades do Estado, encontros de início de mandato. O evento será voltado para novos gestores municipais, secretários e demais servidores que atuam nas áreas: administrativa, licitações, planejamento e finanças. O objetivo é tratar das obrigações comuns aos gestores municipais e das rotinas relativas ao encerramento de mandato.

Durante o Encontro serão abordados os temas como: Recomendações para Transição; Transparência Pública Municipal; Índice de Efetividade da Gestão Municipal; Principais motivos que ensejam condenações; Principais motivos que ensejam condenações; Aspectos relevantes para a Gestão Municipal; Sistemas de Controle Interno; e Sistemas de Controle Interno.