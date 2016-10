Bandidos arrombam sede da Federação de Futebol do Acre

A sede da Federação de Futebol do Acre foi invadida por desconhecidos madrugada do último domingo. Os criminosos desligaram o sistema de alarme e ficaram a vontade para vasculhar salas e outros cômodos do prédio.



Segundo o presidente da entidade, Antônio Aquino Lopes, na ação, os bandidos levaram um data show, uma TV e parte do equipamento de som que estava nas cabines do estádio Florestao, que também foi alvo dos invasores.

O dirigente registrou o caso na polícia e solicitou perícia técnica. No prédio nao existe sistema de monitoramento por câmeras.