Vítor Belfort aparece com rosto deformado após surra

Em péssima fase no UFC, Vítor Belfort foi novamente atropelado, desta vez no último sábado (8), em Manchester, diante do iraniano radicado na Holanda Gegard Mousasi.

A surra foi tal que o brasileiro foi do octógono direto para o hospital, sem passar pela coletiva de imprensa pós-evento.

Neste domingo, o announcer Bruce Buffer publicou no Instagram uma foto com o “Fenômeno” no aeroporto da cidade inglesa, na volta aos Estados Unidos. Na imagem é possível perceber os estragos no rosto do brasileiro.

Quem também ficou bem machucado após o UFC 204 foi Michael Bisping, que, embora tenha vencido Dan Henderson e mantido o cinturão meio-médio, saiu da luta com o rosto bastante deformado.