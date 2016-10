Acre estreia com derrota para GO no Brasileiro de Vôlei Sub-17

A seleção acreana não começou bem a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sub-17 feminino . Na manhã desta segunda-feira (10), o time comandado pelo técnico José Carlos da Silva perdeu por 3 sets a 0 para Goiás na estreia da competição. O jogo foi disputado no Centro de Desenvolvimento de Voleibol da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema, no Rio.

A seleção goiana não encontrou dificuldades para sair de quadra com a primeira vitória. Os três sets foram vencidos com uma diferença considerável: 25/4, 25/6 e 25/10. O Acre está no grupo B da competição, ao lado de Goiás e Amazonas.

A seleção acreana volta a jogar nesta terça-eira (11), a partir das 10h30 (de Brasília), novamente no Centro de Desenvolvimento de Saquarema, no Rio. O time enfrenta o Amazonas, que folgou na rodada de abertura.

O Brasileiro de Vôlei Sub-17 feminino vai até sábado (15). São 10 seleções divididas em três grupos na briga pelo título e pelo acesso à primeira divisão. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro das próprias chaves e os oito melhores (1º e 2º dos gruposA, B e C, além dos dois melhores terceiros colocados) avançam ao mata-mata. Campeão e vice sobem para a primeira divisão.