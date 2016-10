Polícia Militar apreende armas de fogo, recupera duas motos

Por volta das 23:10 horas da noite de ontem (09), na BR 364 Comunidade do Boto, homens do Pelotão Ambiental – 6º BPM com o apoio do Policial Civil Cojoba prenderam Cleicione dos Santos Saraiva, 26 anos, pelo furto de uma motocicleta da Honda, sendo que este além de furtar a moto ainda trocou a placa para outro número MZO 6007, dificultando, assim, sua identificação pela Polícia e Eliaci Eliaquim Santos Andrade, 31 anos, pelo furto de uma Factor, placa NAG 1412.

A ocorrência se deu por conta de uma denúncia informando que a motocicleta da Honda se encontrava na residência do Sr. Eliaci. Por conseguinte, quando a guarnição chegou ao local além de encontrar a motocicleta de placa MZO 6007 também encontrou outra motocicleta NAG 1412 que também foi adquirida através de furto.

Ademais, foi encontrado na residência 1 espingarda calibre 32, cano nº 7690, sem documentação, 4 cartuchos intactos e 4 cartuchos deflagrados, 2 garronchas de fabricação artesanal, calibre 20, com 1 cartucho intacto e 2 deflagrados. As armas foram apreendidas, os envolvidos conduzidos a Delegacia para responderem por seus delitos e as motocicletas foram entregues na Delegacia para posteriormente serem liberadas aos donos