Prefeitura segue com obras do Parque Jardim São Francisco

O início do período de chuvas não deve interferir no andamento da construção do Parque Jardim São Francisco. As equipes da empresa responsável pela obra trabalham a todo vapor para que o serviço seja executado e concluído de acordo com o cronograma.

A principal função da obra é eliminar o esgoto a céu aberto e garantir espaço de esporte e lazer aos moradores. O projeto contempla esgotamento, drenagem, ciclovia, pista para caminhada com cerca de 500 metros de extensão, além de academia ao ar livre.

Os serviços principais como drenagem e esgotamento já foram realizados com a instalação de bueiros duplos de concreto armado. Os esgotos que eram despejados in natura no local foram interligados à rede do bairro. A base para construção da ciclovia está concluída. As equipes seguem com a finalização da obra de esgotamento e composição do talude, recompondo a grama, o que funciona como contenção da área onde o Parque é construído.

Todo o trabalho é acompanhado pela Secretaria de Obras do Município e pela Associação de Moradores do bairro. “Nós tínhamos aqui um problema sério com o mau cheiro que vinha dos esgotos. Hoje temos uma nova paisagem. Nosso bairro tem muitos moradores idosos que com a conclusão da obra poderão caminhar com tranquilidade, usar a academia ao ar livre com segurança e isso é muito bom”, relata entusiasmado o vice-presidente da Associação de Moradores do Conjunto Jardim São Francisco, Leonardo Ribeiro.