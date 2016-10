Visitação de veículos que serão leiloados começa nesta segunda-feira

Os interessados em participar do próximo leilão de veículos apreendidos de Rio Branco, organizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), devem realizar a vistoria das propriedades a partir desta segunda-feira, 10.

As inscrições têm duas etapas. Primeiro os interessados em participar devem acessar o site da Leiloeira Oficial e realizar o cadastro até o dia 13 de outubro, depois devem comparecer ao Pátio de Veículos Apreendidos do Detran, situado na BR 364, km 08, nº 7770, Distrito Industrial, nos dias 10, 11 e 13 de outubro, das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

“A inscrição só é confirmada após a visitação que é apenas uma inspeção visual, o participante não pode manusear os veículos”, esclarece a diretora de operações Shirley |Torres.

O certame será no dia 14 de outubro, às 15 horas, no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. Ao todo estão disponíveis 64 lotes aptos à circulação. Os bens serão vendidos à vista, no estado de conservação em que se encontram a quem oferecer o maior lance e qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar.

O leilão será realizado durante o III Amazônia Motocycles – Festival Internacional de Motociclismo da Amazônia. O evento recepcionará motociclistas de todo o Acre, de regiões da Bolívia, Peru, Rondônia, Matogrosso em atividades e exposições comerciais, culturais, lazer e de turismo.

O edital pode ser acessado no site do Detran.