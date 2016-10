Homem briga com esposa e é esfaqueado por enteado

Wilison Muller Moreno, 30, bebia com o enteado na manhã de segunda-feira 10, na residência onde moram os dois e ainda a mulher de Moreno, no Bairro Praia do Amapá, em Rio Branco.

Durante a bebedeira Wilison brigou com a esposa, motivado pela raiva de ver o padrasto agredir a mãe, o enteado de Moreno pegou uma faca e o atingiu no meio do peito. Por sorte a faca não era ponte aguda e o ferimento foi apenas superficial.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi até o local, fez o atendimento a vítima, e o levou para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O quadro clínico de Moreno é estável e ele não corre o risco de morte

Selmo Melo