Veja concursos com inscrições abertas no Acre, Rondônia e Amazonas

A semana começa cheia de oportunidade para quem busca em uma vaga de trabalho por meio de concurso público. Em Rondônia a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) oferece 670 vagas para vários cargos. No estado do Amazonas e Acre, também estão abertas as inscrições para contratar profissionais para o preenchimento de vários cargos.

Seduc (RO)

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc) está com inscrições abertas até o dia 23 de outubro para selecionar profissionais nas áreas nível médio – cuidador, intérprete de libras, revisor cego – e professores com nível superior em várias áreas. As remunerações variam entre R$ 1.104,74 a R$ 2.451,25, com carga horária de 40 horas. As inscrições devem ser feitas pelo site www.ibade.org.br. As taxas variam de R$ 60,00 a R$ 80,00. As provas objetivas devem ser realizadas em 27 de novembro. Há ainda para algumas funções provas práticas e de avaliação de títulos.

IFAC – AC

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) está com dois editais abertos para contratar servidores. O primeiro oferece 83 vagas para cargos técnico administrativo, com nível de escolaridade para fundamental, médio e superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente via internet, no sitewww.institutobrasil.net.br até o dia 27 de outubro.

O segundo visa preencher 53 cargos de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As inscrições seguem até o dia 27 de outubro pelo site www.institutobrasil.net.br. Dentre várias modificações aplicadas, pode-se destacar a alteração na data prevista para realização da Prova Objetiva; A previsão é que esta etapa aconteça em 20 de novembro de 2016. A taxa de inscrição é de R$ 105,00. A remuneração varia de R$ 4.234,77 a R$ 9.114,67, acrescido ainda de benefícios como Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, dentre outras. A jornada de trabalho é de 20h ou 40h semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva.

IFAM – AM

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), está com dois editais abertos para preencher vagas no quadro permanente da instituição. Serão contratados 61 professores do ensino básico, técnico e tecnológico para o primeiro edital. Já o segundo visa preencher 25 vagas em funções técnico-administrativas de nível fundamental, médio/técnico e superior. A carga horária é de 40 horas semanais, com a remuneração que varia de R$ 1.834,69 a R$ 9.114,67. As inscrições seguem até o dia 19 de outubro, pelo sitewww.institutobrasil.net.br. As provas serão objetivas, de desempenho didático, e de títulos, de acordo com o especificado para o cargo pretendido.