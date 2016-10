Nazareth pede atenção à política de saúde mental

A governadora do Estado em exercício, Nazareth Araújo, participou da comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental, realizada no Parque Capitão Ciríaco, nesta segunda-feira, 10, em Rio Branco. Ela destacou a importância de a sociedade defender e lutar pela manutenção de direitos e serviços essenciais à rede de atenção aos pacientes com problemas de saúde mental.

“Neste momento, em que algumas situações estão sendo retiradas da pauta de prioridades em nível nacional, nós precisamos nos unir com a sociedade, com os nossos parlamentares, para que sejam mantidos os serviços, para que não percam as verbas, tanto na estrutura do Sistema Único de Saúde [SUS], quanto do Sistema Único de Assistência Social [SUAS]”, destacou.

Nazareth falou ainda da necessidade de fortalecer os centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que no Acre são referência nacional em atendimento.

“Os CAPS do Acre são exemplo, porque nosso governador Tião Viana e nosso governo têm compromisso com a sociedade e com várias formas de trabalhar, de maneira especializada, a saúde mental”, relatou.

Arte de Ser

Também na manhã desta segunda, foi inaugurado, no Parque Capitão Ciríaco, um espaço para produção e exposição de obras de arte de pacientes da rede de atenção psicossocial.

Conhecido como Arte de Ser, o projeto teve início com os pacientes do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

“O Arte de Ser é uma forma de os pacientes superarem as dificuldades de entrosamento social. Quando isso é valorizado pela sociedade, a convivência com esses pacientes é alcançada. Assim, eles não vivem no isolamento. Por meio da compra dessas artes, podemos incentivar esse trabalho tão bonito e importante para a valorização das pessoas”, finalizou a governadora.

As obras do projeto Arte de Ser ficam expostas à venda de segunda à sexta-feira, em horário comercial, no Parque Capitão Ciríaco. São quadros, camisetas e outras peças que levam as artes dos pacientes da rede de atenção psicossocial.

Serviço:

Parque Capitão Ciríaco

Tv. Cabanelas – Bairro 6 de Agosto, Rio Branco – Acre.