Coluna Bom Dia

Futurologia

Há muito exercício de futurologia para as eleições de 2018. Faltando dois anos para o pleito, ninguém imagina como estará o país até lá. Ou se ainda existirá algo para ser governado.

Exemplo

É só verificar como o país estava em 2014. Quem imaginaria que dois anos depois teria acontecido um impeachment, a explosão da Operação Lava Jato e uma virada conservadora de proporções épicas?

Especulações

Até lá, qualquer especulação é mero chute. Até as que preveem o fim do PT. Essa história é velha. Quando FHC se elegeu no primeiro turno foi a mesma cantilena. Quatro anos depois, Lula era presidente.

Nomes

Entre os nomes ventilados como proposta de renovação da direção nacional do PT está o do governador Tião Viana. Pelo menos ele pode ensinar ao partido como vencer eleições, como manter o poder por pelo menos 20 anos.

Lição

Quem não quer saber de discussões políticas é o prefeito Marcus Alexandre, para quem a eleição já acabou. Ele está focado no trabalho e em terminar o ano sem sustos e com as metas cumpridas. Essa é uma importante lição política: o trabalho é que gera dividendos eleitorais.

Plano Diretor

Um dos legados da primeira gestão de Marcus Alexandre deve ser o novo Plano Diretor da capital, que está sendo discutido em vários fóruns e áreas com representantes da comunidade. Ontem foi a vez da classe empresarial reunida na Fieac apresentar suas sugestões.

Parcerias

Os empresários querem ampliar as parcerias público-privadas com a prefeitura, especialmente no setor de serviços urbanos. É uma excelente alternativa de investimento nessa época de crise de recursos.

Resíduos

Uma área em que essa parceria poderia ser muito bem sucedida – e o prefeito Marcus Alexandre tem sinalizado nessa direção – é na gestão de resíduos sólidos para produção de energia.

Duas soluções

Ao mesmo tempo em que resolve a incômoda questão do destino do lixo, amplia possibilidades de geração energética. Marcus Alexandre cita que chineses estão operando empresas com essa finalidade em São Paulo, com ótimos resultados.

Gabarito

Os empresários defendem a fixação do gabarito de 20 pavimentos para as construções na Capital, no novo plano diretor e a possibilidade de ampliação de áreas de condomínios na chamada “área rururbana”.

Debate

O presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro Silva, considerou excelente o encontro com o prefeito e os empresários e aguarda a instalação de um grupo de trabalhos para debater as propostas apresentadas pela categoria com os técnicos municipais.

Lâmpadas

O prefeito anunciou a intenção de trocar boa parte das 46 mil lâmpadas da iluminação urbana por lâmpadas de LED, mais econômicas, duráveis e de brilho maior. É uma medida considerada fundamental para a Segurança Pública.

Apoio

O secretário de Indústria e Comércio, deputado Sibá Machado, é um defensor dessa mudança na iluminação dando exemplo de vários lugares onde ela teve forte impacto na Segurança Pública.

IPTU

Diante de pedidos de empresários para revisão de critérios do IPTU, o prefeito Marcus Alexandre revelou que desde que assumiu, ou seja, nos últimos quatro anos, vigora a tabela de valores deixada pelo prefeito Angelim, ou seja, não houve nenhuma variação. Mas, prometeu estudar eventuais distorções.

Chamada

Marcus Alexandre ficou indignado com a notícia de que vândalos teriam invadido salas desativadas na antiga sede do posto Barral y Barral e destruído patrimônio da secretaria de Saúde.

Bronca

O prefeito deu uma bronca pública nos responsáveis pelo setor, exigiu providências, identificação de responsáveis e determinou abertura de sindicância para apurar os fatos. Ele considerou descaso com o patrimônio e com o dinheiro público.

Índices

Como A TRIBUNA noticiou domingo, Rio Branco ficou bem na fita do Índice de Bem Estar Urbano. Entre as cidades brasileiras, a capital é a terceira em mobilidade urbana e a 23º em Bem Estar Habitacional.

Nomeado

O novo presidente da Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicações) é o bem conhecido dos acreanos, Juarez Quadros, que presidiu a antiga Teleacre. Na Anatel, ainda está o acreano Aníbal Diniz. Agora só falta os telefones funcionarem sem panes no interior do estado.

Greve

O Judiciário acreano entrou em greve, mas os servidores hão de reconhecer o trabalho executado em prol da categoria nos dois últimos anos, na gestão da desembargadora Cezarinete Angelim.

Cartilha

Ontem, a presidente do TJ distribuiu uma cartilha, publicação com os avanços de sua gestão para os servidores, incluindo clínicas médicas, planos de saúde, entre outras ações.

Limpeza

Começou a limpeza nas prefeituras, depois das eleições. Em Manoel urbano, antecipando às promessas de austeridade do prefeito eleito, o atual demitiu, ontem, 30 ocupantes de cargos comissionados.

Muitos

O mais estranho é imaginar um município do tamanho de Manoel Urbano precisando de 30 cargos comissionados. Dizem que até o pessoal da limpeza urbana entrou na tesoura.

Mais cortes

A navalha passou fundo também na prefeitura de Cruzeiro do Sul. Todos os provisórios da área de Saúde foram para a rua e esse é só o começo da arrumação da casa que o prefeito Vagner Sales está fazendo para favorecer o sucessor, Ilderlei Cordeiro.

Brasileia

Também em Brasileia, pelo menos 25 provisórios estão fora da folha a partir desse mês e o prefeito interino ainda busca meios de anular o concurso público de 270 vagas.

Na cadeia

O STJ negou recursos dos prefeitos do interior presos na Capital. Vão continuar atrás das grades. Afora, seus adversários recorreram para o STF, com poucas chances.

Carros

O Tribunal de Contas emitiu determinação rigorosa para o controle da farra de gasolina em Xapuri. Fontes do TCE dizem que situação é de completo descalabro.

Medidas

Agora, o abastecimento será rigidamente controlado por requisições, explicando o motivo, o trabalho, a tarefa.

Salários

Sempre é bom lembrar que a maré não está para peixe. No Acre, desde janeiro deste ano, os salários passaram a ser pagos nos últimos dois dias úteis de cada mês. Antes, os pagamentos eram feitos a partir da terceira semana de cada mês, com prioridade para aposentados e pensionistas.

Mãos aos céus

Ainda assim, é preciso por as mãos para o céu e agradecer o pagamento de salários dentro do mês, fato raro nesse país de estados quebrados.

Começo

Além disso, houve um corte de 20% no salário de 2.553 cargos comissionados a partir da folha de julho. É apenas o começo de um processo de contenção de gastos que ninguém ainda sabe aonde vai parar. E é no país todo.

Secura

Foi só começar a chover forte que o Depasa intensificou o racionamento em alguns bairros de Rio Branco. Parece piada, mas, segundo reclamação de um leitor da coluna, o bairro Floresta Sul passa até uma semana sem água. Com a palavra Edvaldo Magalhães.

Cemitérios

Só agora descobriram que cemitérios no Acre são usados para festas, mas isso não é novo. Não apenas festa, como lugar de pastagem para gado, jogos de futebol e outros desrespeitos…

Roubos

Não há dia em que não se roube uma moto em Rio Branco. E não se sabe por que o sistema de Segurança Pública não tem atuação específica contra esse tipo de crime.

Foto

Já começa a ganhar memes na internet a foto de George Pinheiro entregando o manifesto da classe empresarial ao presidente Temer.