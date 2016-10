Homens de terno e gravata tentam matar jovem no João Eduardo

Marcelo Menezes Pinto de 23 anos, vulgo “tho tho”, estava na rua Mauá no bairro João Eduardo 2, conversando com amigos, quando segundo uma testemunha, dois homens em uma motocicleta chegaram e o garupa efetuou pelo menos quatros disparou contra Marcelo que foi atingido com um tiro no pescoço e outro no tórax.

Após a tentativa de matar a vítima, os dois homens fugiram e o que mais chamou a atenção da testemunha foi que os dois homens estavam de terno e gravata.

Uma ambulância do SAMU fez o resgate da vítima, que foi levado para o pronto socorro onde seu esta é grave. Policiais do 3º Batalhão estiveram no local e acompanharam a vítima até o pronto socorro.

Selmo Melo