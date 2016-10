Presidente da Confederação das Associações Comerciais defende no nordeste aprovação da PEC dos gastos

O presidente da CACB, George Teixeira, disse nesta segunda-feira (10), em Fortaleza, que a aprovação da PEC 241 pelo Congresso Nacional, vai viabilizar a retomada da economia. Ele lembrou do manifesto que a CACB assinou e publicou, junto com outras entidades, nos jornais e revistas de circulação nacional pedindo aos deputados e senadores “bom senso e muita responsabilidade para a aprovação da lei indispensável para a reconstrução da economia do País”.

Teixeira participou, junto com os presidentes da Facerj e da ACRio, do 1º Encontro das Associações Comerciais do Nordeste, para debater o papel das entidades na solução da crise. Para o presidente da CACB, “estes encontros, que já acontecem na região sudeste, vai acontecer também na região sul, é um fórum de debate regional para buscar as soluções”.

No domingo cerca de 200 entidades empresariais, entre elas a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), assinaram nos principais veículos de imprensa do País, um manifesto em apoio ao novo regime fiscal do governo. O anúncio, que ocupa quatro páginas na revista Veja, por exemplo, e está nos principais jornais de São Paulo e do Rio, diz que “o teto de gastos é remédio indispensável”. No texto, os empresários afirmam que falam em nome de famílias, homens, mulheres e jovens e pedem “bom senso” de deputados e senadores pela aprovação da PEC do teto de gastos. Para eles, não há outra alternativa para garantir a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos no Brasil.